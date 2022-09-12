Сценарист сериала «Секретный лес» представит новую работу

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Компания ACE FACTORY готовится к съёмкам сериала «Доминирующий вид» (지배종). Участие в проекте примет сценарист Ли Су Ëн, автор популярного сериала «Секретный лес» (비밀의 숲). Главные роли исполнят актёры Чу Чжи Хун (주지훈), Ли Хи Чжун (이희준), Ли Му Сэн (이무생) и актрисы Хан Хё Чжу (한효주), Пак Чи Ëн (박지연). Действие сериала «Доминирующий вид» происходит в эпоху, когда люди потребляют исключительно генетически модифицированные продукты. Сериал начинается с того, что в компании BF, осуществляющей производство мяса, появляются те, кто ставит под сомнение работу её директора. Съёмки сериала должны начаться во втором полугодии 2023 году. Подробности будут объявлены позже.