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Группа EXID выпускает юбилейный музыкальный альбом

2022-09-12

ⓒ Sony Music Entertainment

Гёрл-группа EXID представит 29 сентября музыкальную пластинку по случаю десятилетнего юбилея со дня дебюта. Новая работа будет называться Х в значении римской цифры десять, сообщает продюсерское агентство Sony Music. В альбом войдут три песни – LE, LEGGO и титульный трек «Возгорание» (불이나). Группа EXID из шести участниц дебютировала 13 августа 2012 года, выпустив за последние годы большое количество песен, получивших популярность в РК и за её пределами. В настоящее время коллектив состоит из пяти певиц – Соль Чжи (솔지), Хе Рин (혜린), Чон Хва (정화), Ха Ни (하니) и LE.

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