Новые артисты в Северной Корее

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27 июля в Пхеньяне прошло праздничное мероприятие по случаю Дня победы в «Великой отечественно-освободительной войне». Именно так на Севере называют день подписания перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов. В этот день состоялся концерт с участием новых артистов. Их появление примечательно, прежде всего, особым внешним видом. Это нарядные костюмы, макияж и довольно редкие для Севера причёски. Молодые певицы своим появлением вдохнули новую жизнь в сценическое искусство Севера. Одна из причин таких перемен объясняется необходимостью отвлечь внимание северокорейцев от политики в условиях действия международных санкций и ухудшения экономической ситуации вследствие закрытия границ. Появление новых талантов характерно также для кинофильмов и сериалов северокорейского телевидения. Неудивительно, что северокорейцы проявляют интерес к фильмам с новыми актёрами и актрисами. Новости о выходе нового фильма или песни распространяются быстро. Северокорейские власти таким образом пытаются утолить жажду жителей к культурному контенту. Поэтому требовалось что-то новое, чтобы удовлетворить запросы молодого поколения, которое уже знакомо с иностранной культурой. Эффективным способом стало привлечение новых талантов. О новых северокорейских артистах мы поговорим с доктором Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения.