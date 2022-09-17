Корейцы с давних времён отличались особой любовью к еде. Говорят, что в Корее люди могли съесть за раз обычный дневной рацион китайцев, а в богатых домах и вовсе питались по семь раз в день. Неудивительно, что упоминания о вкусных угощениях встречаются во многих корейских песнях, с которыми вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 583. Песни об угощениях

* Песня «Саранга» – Ли Бон Гын (вокал), ансамбль «Вторая луна»

* Отрывок из «Сказания о Хын Бо», в котором жена Хын Бо накрывает стол – Ким Су Ён (вокал)

* Песня «Налей один бокал» – Группа «Audio Banana»