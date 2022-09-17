В КНДР утверждён Закон о ядерных силах
2022-09-17
#Мелодии Кореи l 2022-09-15
Корейцы с давних времён отличались особой любовью к еде. Говорят, что в Корее люди могли съесть за раз обычный дневной рацион китайцев, а в богатых домах и вовсе питались по семь раз в день. Неудивительно, что упоминания о вкусных угощениях встречаются во многих корейских песнях, с которыми вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 583. Песни об угощениях
* Песня «Саранга» – Ли Бон Гын (вокал), ансамбль «Вторая луна»
* Отрывок из «Сказания о Хын Бо», в котором жена Хын Бо накрывает стол – Ким Су Ён (вокал)
* Песня «Налей один бокал» – Группа «Audio Banana»
2022-09-17
2022-09-16
2022-09-16
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