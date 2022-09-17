Президент РК примет участие в похоронах королевы Елизаветы II

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8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с кончиной королевы. В послании, которое южнокорейский лидер опубликовал в Twitter на английском языке говорится: «Глубочайшие соболезнования народу Соединённого Королевства в связи с кончиной Её Величества Королевы Елизаветы II. Она твёрдо верила в дело человеческой свободы и оставила великое наследие. Её доброе сердце и поступки останутся в нашей памяти». Южнокорейский лидер примет участие в церемонии похорон Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Посольство Великобритании в Сеуле посещают политики, представители различных кругов, обычные жители страны и даже туристы, чтобы почтить память покойной, которая находилась на престоле 70 лет. Новым королём Великобритании стал старший сын покойной Чарльз III.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI. С тех пор в стране сменилось 15 премьер-министров. Она стала первым монархом Великобритании, посетившим Республику Корея. Это произошло в 1999 году, через 116 лет после установления дипотношений между двумя странами. Она посетила город Андон провинции Кёнсан-Пукто, справив там своё 73-летие в корейском традиционном наряде ханбок. Визит стал вкладом в укрепление двусторонних отношений, поэтому кончина Елизаветы II вызвала искренний отклик в Республике Корея.