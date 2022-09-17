Сериал «Игра в кальмара» получил премию Эмми

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Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал подлинной сенсацией, способствуя росту интереса во всём мире к корейской культуре. Произведение южнокорейского кинематографа получило множество наград, в том числе, в шести номинациях престижной международной телевизионной премии Эмми. 74-я церемония вручения награды состоялась 12 сентября в театре Microsoft в Лос-Анджелесе. Обладателем приза «За лучшую режиссуру и сценарий драматического сериала» стал Хван Дон Хёк – продюсер, автор сценария и режиссёр-постановщик сериала «Игра в кальмара». Исполнитель главной роли Ли Чжон Чжэ завоевал награду в категории «Лучшая мужская роль в драматическом сериале».

4 сентября состоялась церемония награждения лауреатов премии Creative Arts Emmy Awards. Там сериал «Игра в кальмара» был отмечен в четырёх номинациях. Актриса Ли Ю Ми получила награду в категории «Выдающаяся приглашённая актриса в драматическом сериале». Эта награда вручается актрисе, которая продемонстрировала выдающуюся игру не менее чем в половине эпизодов драматического сериала. Остальные награды - «Выдающиеся специальные визуальные эффекты в отдельном эпизоде», «Выдающееся исполнение трюков» и «Выдающийся дизайн художественной постановки». «Игра в кальмара» стал первым неанглоязычным проектом, получившим награды в номинациях «Лучшая режиссура и сценарий драматического сериала» и «Лучшая мужская роль в драматическом сериале». Его популярность в мире стала лучшей наградой, которая значительно повысила интерес к Республике Корея.