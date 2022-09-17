В КНДР утверждён Закон о ядерных силах

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Северная Корея законодательно оформила политику развития и применения ядерного оружия, подтвердив статус ядерной державы. Тем самым Пхеньян подтвердил, что не откажется от ядерного оружия. Закон о политике в сфере ядерных сил утверждён 7 сентября на седьмой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва.

В законе, который состоит из 11 пунктов, описаны цели ядерных сил, структура управления и условия применения. В третьем пункте под названием «Управление ядерными силами» зафиксировано единоличное право северокорейского лидера Ким Чон Ына на принятие решений о применении ядерного оружия. В законе говорится также, что ядерный удар будет нанесён по противнику в случае угрозы атаки по стратегическим объектам государства, в случае нападения на руководство страны и командование ядерными силами, при возникновении угрозы существования государства и жизни людей. В 2016 году на VII съезде Трудовой партии Кореи было заявлено, что Северная Корея не будет применять ядерное оружие первой. В законе по этому поводу ничего не говорится. Тем не менее, в нём подчёркивается, что Пхеньян обязуется не распространять и не передавать другим странам ядерное оружие и технологии.

В своём выступлении на сессии Ким Чон Ын однозначно заявил о том, что Северная Корея не будет вести переговоры о денуклеаризации и не откажется от ядерного оружия, даже если против неё введут «столетние санкции».

В Сеуле сложившуюся ситуацию воспринимают как серьёзную угрозу, поскольку в Пхеньяне решение о применении ядерного оружия принимает один человек. Кроме того, категорический отказ от каких бы то ни было переговоров по денуклеаризации осложняет реализацию предложения администрации Юн Сок Ёля о предоставлении масштабной экономической помощи Северу в обмен на свёртывание ядерной программы. Тем не менее, в южнокорейском МИД сообщили о намерении продолжать добиваться денуклеаризации Севера дипломатическими средствами. Военные намерены укрепить силы сдерживания, чтобы Север не имел возможности применить ядерное оружие.