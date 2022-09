Творчество юного гитариста-виртуоза Чон Сон Ха

ⓒ YONHAP News

В третью субботу сентября мы вас познакомили с работами юного гитариста-виртуоза Чон Сон Ха(정성하). 26 августа музыкант выпустил новый девятый студийный альбом, поэтому сегодня в нашем эфире мы прошлись по альбомам и работам, которые были выпущены гитаристом ранее. Вундеркинд прославился на весь мир, когда ему было всего 10 лет. Мальчик полюбил гитару благодаря своему отцу. Его отец был гитаристом-любителем и часто играл на гитаре перед своим сыном. Это оказало огромное влияние на мальчика – вскоре Чон Сон Ха сам взял в руки гитару и начал исполнять разные произведения. Родители сразу же заметили в сыне непревзойденный музыкальный талант и стали поощрять начинания мальчика. Чон Сон Ха не получал отдельных уроков игры на классической гитаре. Его учителем был его отец: отец научил мальчика технике фингерстайл и часто водил ребенка стритовать. Кстати, популярность пришла к Чон Сон Ха также благодаря его отцу. Ведь это именно он выложил видео своего сына на видео-хостинг YouTube. Чон Сон Ха стал первым корейцем, чей канал набрал 1 млн подписчиков и видео которого набрало 100 млн просмотров!

К сожалению, популярность Чон Сон Ха в стране пока что не такая уж большая – юный гитарист не появляется на большом экране, да и стиль его игры малоизвестен среди публики. Многие также недооценивают Чон Сон Ха, так как большинство его работ являются кавер-версиями известных песен, а не сочиненными самим гитаристом работами. Может быть, у юного гитариста и вправду нет «своих» мега-хитов, однако не стоит забывать, что он еще совсем юн и у него все впереди. Да и его каверы отличаются чистотой и непревзойденностью исполнения. Более того, сам гитарист-виртуоз и распространитель техники фингерстайл Томми Эммануэль несколько раз упомянул Чон Сон Ха, называя парня «одним из лучших в области игры фингерстайл». Так что думаю, нам лишь нужно подождать немного, пока гитарист полностью раскроет свой потенциал.





На наших волнах прозвучали следующие произведения в исполнении Чон Сон Ха:

- «Perfect Blue» из дебютного альбома [Perfect Blue] (2010).

- «Прощание» (Farewell) из второго альбома [Irony] (2011)

- «Прекрасная дама без сожалений» (La Belle Dame Sans Regrets) Стинга (Sting) в дуэте с японским гитаристом Аки Миёши (Aki Miyoshi) (из альбома [The Duet])

- «Призрак оперы» (The Phantom Of The Opera) из третьего альбома [Paint It Acoustic](2013)

- «Карусель жизни» (Jinseino Merry Go Round) из японского полнометражного мультипликационного фильма «Ходячий замок»

- «First Step» из четвёртого альбома [Monologue](2014)

- «Поздняя осень»(Late Autumn) из пятого альбома [Two Of Me](2015)