Последняя миссия ангела: Любовь (2) 누구 맘대로?

Диалог недели

유미: 오늘 조비서님 외출 있으세요.

Ю Ми: Сегодня секретарю Чо нужно отлучиться.

따라서 오늘 하루 임시로 아가씨 곁을 지킬 일일 비서가 필요합니다.

Поэтому на один день нужен временный секретарь для госпожи.

지원자 받을게요. 없죠?

Есть желающие? Нет?

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연서: 누구 맘대로?

Ён Со: Кто так решил?





Фраза недели

누구 맘대로?

[Ну-гу мамдэ-ро]

Кто так решил?





Примеры

☞ - 나 내일 면접이 있는데 너 횐블라우스를 입고 갈래.

- 응? 누구 맘대로?

«- У меня завтра важное интервью. Я возьму твою белую блузку.

- Что? Кто так решил?»





Другие выражения

☞ 누구예요?

«Кто это?»

☞ 마음

«Сердце / желание»



