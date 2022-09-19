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Принцесса Ая (프린세스 아야)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-19


Режиссер: Ли Сон Ган

В ролях: Пэк А Ён, Чин Ён

Премьера: 21 сентября 2022 г.

Жанр: Мультфильм

На принцессе Ая из королевства Ёнричжи лежит страшное проклятие, из-за которого она превращается в зверя. Благодаря волшебному браслету матери ей удается сохранять свою тайну в секрете. Между тем, соседнее королевство Батар планирует захватить Ёнричжи. Узнав об этом, принцесса Ая решается на брак с принцем Бари ради сохранения мира. Однако военный начальник Соп Чон планирует убить наследника трона, чтобы начать войну.

Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
Принцесса Ая (프린세스 아야)
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