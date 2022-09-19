Принцесса Ая (프린세스 아야)

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2022-09-19
#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-19
Режиссер: Ли Сон Ган
В ролях: Пэк А Ён, Чин Ён
Премьера: 21 сентября 2022 г.
Жанр: Мультфильм
На принцессе Ая из королевства Ёнричжи лежит страшное проклятие, из-за которого она превращается в зверя. Благодаря волшебному браслету матери ей удается сохранять свою тайну в секрете. Между тем, соседнее королевство Батар планирует захватить Ёнричжи. Узнав об этом, принцесса Ая решается на брак с принцем Бари ради сохранения мира. Однако военный начальник Соп Чон планирует убить наследника трона, чтобы начать войну.
2022-09-19
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