Сыль Ги из Red Velvet готовится к сольному дебюту

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Участница группы Red Velvet (레드벨벳) Сыль Ги (슬기) завершила работу над своим первым сольным альбомом. Музыкальная пластинка, получившая название 28 Reasons (28 리즌스), выйдет 4 октября. Как сообщили в продюсерском агентстве SM Entertainment, новый альбом в полной мере отражает уникальность музыкального творчества Сыль Ги. Всего будет представлено шесть музыкальных композиций с одноимённым заглавным треком 28 Reasons. Певица Сыль Ги является участницей группы Red Velvet, в составе которой выступает с августа 2014 года. На сегодняшний день Red Velvet входит в число самых популярных гёрл-групп в РК, многие из её музыкальных хитов пользуются большой популярностью среди местных и зарубежных поклонников.