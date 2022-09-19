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Осенняя прогулка

2022-09-19

Новости



Пользуясь комфортной осенной погодой, посетители тематического парка Everland  в городе Ёнине провинции Кёнгидо с удовольствем гуляют в окружении степных трав. 

(Yonhap News)

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