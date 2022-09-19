Осенняя прогулка

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2022-09-19
2022-09-19
Пользуясь комфортной осенной погодой, посетители тематического парка Everland в городе Ёнине провинции Кёнгидо с удовольствем гуляют в окружении степных трав.
(Yonhap News)
2022-09-19
2022-09-17
2022-09-19
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