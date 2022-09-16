В ожидании отправки

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2022-09-19
2022-09-16
В августе 2022 года производство автомобилей, экспорт и внутренний спрос выросли одновременно впервые за год и семь месяцев. Готовые автомобили ждут погрузки на экспортном причале завода Hyundai Motor в Ульсане.
(Yonhap News)
2022-09-19
2022-09-17
2022-09-19
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