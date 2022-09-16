Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В ожидании отправки

2022-09-16

Новости



В августе 2022 года производство автомобилей, экспорт и внутренний спрос выросли одновременно впервые за год и семь месяцев. Готовые автомобили ждут погрузки на экспортном причале завода Hyundai Motor в Ульсане.

(Yonhap News)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >