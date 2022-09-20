Ютуберы в Северной Корее

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Нынче на просторах Ютуба появилось немало северокорейских криэйторов, предлагающих довольно разнообразный контент. Это не только видеоблоги, но также и популярный на юге Корейского полуострова «мокпан», или поедание еды перед камерой.

Вести собственный канал на Ютуб в Северной Корее невозможно из-за ограничения доступа в интернет, считают эксперты. Северокорейцам доступен лишь интранет, т.е. внутренняя сеть, которая строго контролируется властями страны. Северокорейские власти расценивают Ютуб как хорошее средство внешней пропаганды. При помощи этой платформы осуществляется ознакомление с местными достопримечательностями туристов, которые когда-нибудь приедут в Северную Корею. Видеоролики ориентированы на иностранцев, по этой причине используется самый распространённый язык – английский. Использование других языков, в том числе русского, корейского, китайского также ставит перед собой цель привлечь внимание иностранной аудитории.

Северокорейские ютуб-каналы преследуют пропагандистские цели, несмотря на то, что описывают повседневную жизнь их «владельцев». На видео демонстрируются агитационные плакаты и лозунги, многоэтажные дома, которые превозносятся как символ цивилизованной социалистической страны, различные культурные объекты. Социальные сети очень эффективны в управлении имиджем страны и повышении ценности её бренда, не требуя при этом больших затрат.

Более подробно о северокорейских ютуберах расскажет доктор Ли Чжи Сун (이지순) из Корейского института национального воссоединения.