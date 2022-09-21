Правительство РК признало атомную энергетику экологичной

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Правительство Республики Корея включило выработку атомной энергии в список «зелёных» видов деятельности. Соответствующая поправка в законодательство была внесена министерством экологии 20 сентября. Строительство и эксплуатация атомных электростанций признаны не полностью экологичными, а переходными экономическими видами деятельности, тогда как разработка таких атомных технологий как реакторы малых модулей и аварийно-устойчивое топливо, классифицированы как полностью экологичные виды деятельности. Под ними подразумеваются технологии, полностью отвечающие требованиям углеродной нейтральности и охраны окружающей среды.

К переходным видам деятельности относят технологии, которые не полностью экологичны, но необходимы для перехода к углеродной нейтральности. При этом такие технологии должны соответствовать ряду требований. Например, в случае строительства новых АЭС или продления срока службы старых АЭС должны соблюдаться правила обращения с радиоактивными отходами, применяться новейшие технологии, использоваться аварийно-устойчивое топливо. От классификации экологичности зависит объём государственных инвестиций в конкретный вид деятельности, а также ставка банковского кредитования.

Представители атомной отрасли обрадовались внесению поправок в систему классификацию, поскольку правительство признало атомную энергетику экологичной. Для представителей отрасли такое решение означает возможность расширения инвестиций в технологии будущего, оборудование, подготовку профильных кадров. Кроме того, поправки в систему классификации позволят улучшить финансовые возможности при внутренних закупках, а также при экспорте атомных технологий. В июле этого года экологичность атомных технологий признали и в Евросоюзе, что позволит улучшить отношение населения к атомной энергетике.

Защитники окружающей среды выступают против решения правительства, выражая обеспокоенность по поводу радиоактивных утечек, хранения ядерного топлива и захоронения ядерных отходов.