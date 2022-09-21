Остров Кочжэдо. Ч.2





Галечный берег

На острове Кочжэдо много галечных пляжей. Один из них — галечный пляж Чёрная жемчужина в Хактоне , на юго-востоке острова. Здесь круглый год много туристов. За долгое время скалы, стоявшие на литорали, были разрушены волнами и стали валунами, а те, в свою очередь, стёрлись до гальки размером с кулак. Если задуматься о том долгом времени, за которое скала превратилась в гальку, жизнь человека покажется мгновением. И война — одна из вещей, случающихся в это мгновение.





Остров Хэгымган, на котором высятся две скалы, является частью Национального парка Халлёхэсан. Восход солнца над Львиной скалой — великолепное зрелище, которым здесь можно насладиться только в марте и октябре.

© gettyimagesKorea

После того как уходит волна, на этом месте под солнечными лучами перекатываются блестящие чёрные камни, действительно похожие на чёрные жемчужины. Округлые камешки, которыми забит пляж, каждый раз, когда набегает волна, бьются друг о друга, производя шум. Таким образом, галька рассеивает грубую силу волн. В отличие от песчаных пляжей, галечные оберегают прибрежных жителей. На этом пляже бытует такая легенда. Однажды, после того как, побушевав, ушли сердитые волны, вся галька с пляжа исчезла и остался только песок. Люди дрожали от страха из-за этого странного явления, но на следующий день галька вернулась на своё место — будто никуда и не уходила. Благодаря этой короткой истории можно почувствовать, насколько местные дорожат галькой и любят её. Также вокруг достаточно свидетельств усилий, которые они прилагают, чтобы туристы не уносили с собой гальку на память. Одно из них - история, растиражированная вывесками на каждом галечном пляже.

В 2018 году в восточный офис Национального парка Халлёхэсан пришла бандероль. В ней было два камешка и письмо. 13-летняя американка после посещения острова взяла на память два камня, но впоследствии, после разговора с мамой, пожалела об этом и решила, что их следует вернуть. «Мама позже узнала об этом и рассказала мне, как долго трудилась Мать Природа, чтобы сделать такие красивые камни. Поэтому я решила вернуть их туда, где им место», — написала девочка в письме с извинениями. Возможно, искреннее письмо девочки будет гораздо убедительнее и тронет души туристов сильнее, чем любое предупреждение о штрафе.

Покружив по пляжу, можно сесть на прогулочный кораблик и выйти в море, чтобы посмотреть на Хэгымган 해금강 - остров, состоящий из двух скал, торчащих из моря, который в 1971 году стал «живописным местом» под номером 2. Из 129 «живописных мест», объявленных правительством Кореи, всего 15 расположено в море или на островах, и два из них находятся здесь, в зоне Национального парка Халлёхэсан.





Деятели искусств-уроженцы Кочжэдо

Самыми известными деятелями искусств – уроженцами острова Кочжэдо являются Ян Даль Сок (1908—1984), мастер западной живописи первого поколения, и Ю Чхи Хван (1908—1967), один из столпов корейской поэзии.





Ян Даль Сока (1908—1984), известного своими бесхитростными идиллическими картинами, изображающими жизнь корейской деревни, называли «художником коров и пастухов».

В деревню, где родился и провёл детские годы Ян Даль Сок, стены повсюду расписаны его работами, поэтому возникает ощущение, что оказался внутри книжки с картинками. Главная тема многих произведений — коровы и пастухи, а рядом носятся дети, часто со спущенными штанами, простодушно сверкая ягодицами. Некоторые из них стоят на руках, другие, согнувшись, смотрят на мир через просвет между ног. Их поведение и выражение лиц исполнены юмора. Коровы лениво щиплют траву, природа зелена, вокруг царит умиротворение. Как мир, изображённый художником, мог быть настолько лиричен и прекрасен!

Говорят, что Ян Даль Сок с девяти лет жил батраком в большом доме, поэтому сблизился с коровами. Однажды он вывел их пастись и потерял одну. По возвращении, получив серьёзный нагоняй, он ночь напролёт бродил по горам, а когда, наконец, нашёл потерявшуюся корову, припал к её ногам и долго плакал. Возможно, из подобных болезненных воспоминаний родился художник, мечтавший о мире без всяких волнений и беспокойств.





Мемориал Чхонма, построенный на месте рождения Ю Чхи Хвана — корифея корейской литературы периода позднего Нового времени. В музее можно увидеть материалы, относящиеся к жизни и творчеству поэта, чей псевдоним Чхонма переводится как «синий конь».

В Мемориале Чхонма можно встретиться ещё с одним деятелем искусства родом с Кочжэдо, который мечтал о нирване. Это поэт Ю Чхи Хван, который, несмотря на суровую реальность, в своей поэзии никогда не терял воли к жизни. В его классическом произведении «Флаг» («Китпаль») есть выражение, которое хотя бы один раз слышал любой кореец — «беззвучный рёв». Так поэт описывает развевающийся на ветру флаг, и на уроках литературы, когда объясняют парадокс, обязательно приводят в пример это словосочетание. На стеле во дворе мемориала высечено стихотворение, в котором он воспевает место, где родился, — «Кочжэдо, Тундокколь 둔덕골». В нескольких строфах он реалистично описывает бесчеловечную реальность родной деревни, а в последней строфе обещает: «С восходом солнца буду пахать поле и жить добродетельно, а потом умру». Не у каждого найдётся столько внутреннего спокойствия и великодушия. Представляю себе, как по горам и долам острова ходит Синий Конь, или Чхонма, - такой псевдоним использовал поэт.









Ким Док Хи, писатель





Хан Чжон Хён, фотограф





Полный текст статьи «Остров Кочжэдо (Гудит мотор…)»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.