Ютуберы в Северной Корее
2022-09-21
#Мелодии Кореи l 2022-09-22
Прогулки на лодках по реке с давних времён считались излюбленным занятием корейской интеллигенции, особенно в хорошую весеннюю или осеннюю погоду. Очарование таких прогулок описывается во многих традиционных песнях и стихотворениях, с некоторыми из которых предлагаем познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 584. Прогулки на лодке
* Песня «Чокпёкпу» – Ан Сук Сон (вокал)
* Песня «Хансончжон» – Ким Гён Бэ (вокал)
* Песня «Времена года рыбака» – Ким На Ри (вокал)
2022-09-21
2022-09-22 13:45:15
2022-09-22 13:24:16
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