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Прогулки на лодке

#Мелодии Кореи l 2022-09-22

Мелодии Кореи

Прогулки на лодке

Прогулки на лодках по реке с давних времён считались излюбленным занятием корейской интеллигенции, особенно в хорошую весеннюю или осеннюю погоду. Очарование таких прогулок описывается во многих традиционных песнях и стихотворениях, с некоторыми из которых предлагаем познакомиться в нашем выпуске.


Выпуск 584. Прогулки на лодке

* Песня «Чокпёкпу» – Ан Сук Сон (вокал)

* Песня «Хансончжон» – Ким Гён Бэ (вокал)

* Песня «Времена года рыбака» – Ким На Ри (вокал)

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