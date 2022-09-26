Музыкальные артисты, чьи концерты стоит посмотреть (часть 2)

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В последнюю субботу сентября мы с вами продолжили разговор о музыкальных артистах, чьи концерты обязательно стоит посмотреть. На этот раз мы поговорили о концертах, где вы сможете вполне спокойно насладиться хорошей музыкой. Обычно билеты популярных эстрадных звезд и K-POP айдолов раскупаются буквально за считанные секунды. Особенно это касается концертов IU(아이유)! Как вам уже известно, это одна из самых популярных певиц в стране. Трудно найти человека в Корее, который бы отзывался о ней плохо. 17 и 18 сентября в честь 14-й годовщины дебюта IU провела концерт на Олимпийском стадионе Чамсиль(잠실올림픽경기장). Она стала первым женским сольным исполнителем, кто провёл концерт на этой площадке. Стадион был рассчитан на 44 тысячи человек, и в течение двое суток все места были заполнены зрителями! Концерты IU известны тем, что на них приглашаются очень популярные, даже «легендарные» фигуры музыкального мира Кореи. Так например, в исполнении музыкальной дорожки «Love of B»(을의 연애) принимает участие легендарный гитарист Пак Чжу Вон(박주원), поэтому и на концерте зрителям удается вживую насладиться гитарной игрой виртуоза. Мы предложили нашим радиослушателям песни «Остановка»(정거장) из мини-альбома [Pieces](조각집) (2021) и «Love of B»(2013) с гитарной сессией Пак Чжу Вона.

Есть один певец, который известен своими «безупречными» концертами. Это Пак Хё Син(박효신). Несмотря на то, что он уже 23-й год выступает на сцене, но все равно тщательнее всех готовит выступления. Он всегда проводит генеральные репетиции по несколько раз, сам проверяет сцену и подачу концерта. Летом 2019 года в честь 20-летия с момента дебюта певец дал концерт в Сеуле. Это мероприятие собрало 100 тысяч зрителей, и Пак Хё Син стал первым корейским сольным исполнителем, который смог собрать такое число зрителей. Еще больше удивляет то, что это мероприятие продолжалось 5 с половиной часов! Далее на наших волнах прозвучали два мега-хита певца – «Снежные цветы»(눈의 꽃), которую певец исполнил для телесериала «Извини, я тебя люблю»(미안하다, 사랑한다/2004), и «Дурак»(바보) из дебютного альбома (1999).

Интересными и забавными концертами славится Ким Чжан Хун(김장훈). Певец в основном исполняет балладный рок и во время своих выступлений показывает необычные перфомансы типа пинка ногой. Музыкальному исполнителю уже скоро 60, поэтому поклонники, беспокоясь за здоровье его суставов, просят его не делать этого больше, но певец стоит на своем, говоря, что его суставы в порядке. Вместе мы прослушали одну из самых популярных песен Ким Чжан Хуна - «Ливень»(소나기).

В последнее время самым лучшим подарком для родителей в Корее стали билеты на концерт исполнителей трот-музыки, в частности Им Ён Уна(임영웅) и Сон Га Ин(송가인). В апреле этого года певица Сон Га Ин выпустила третий альбом, и в октябре-ноябре планирует дать концерт в нескольких городах Кореи. Думаю, и на этот раз люди будут изо всех сил стараться достать билет на концерт, чтобы порадовать своих родителей! Нашу рубрику закрыла трот-песня из нового альбома Сон Га Ин «Легенда розы»(장미꽃의 전설).