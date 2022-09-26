Сериал «Суринам» - один из самых популярных на Netflix

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Южнокорейский сериал «Суринам» (Narco-Saints / 수리남) занимает 8-е место в рейтинге TOP TV Shows стриминг-платформы Netflix по состоянию на 24 сентября. По итогам третьей недели текущего месяца контент является лидером среди сериалов Netflix на неанглийском языке с результатом 62 млн 650 тыс. часов просмотра. Сериал «Суринам» в главной роли с актёрами Ха Чжон У (하정우) и Хван Чжон Мином (황정민) был представлен 9 сентября. Контент состоит из шести серий. Его сюжет повествует о южнокорейском бизнесмене Кан Ин Гу, по стечению обстоятельств оказавшемся втянутым в операцию южнокорейских органов безопасности по поимке наркобарона в одной из стран на северо-востоке Южной Америки. В съёмках сериала также приняли участие актёры Пак Хэ Су (박해수), Чо У Чжин (조우진) и Ю Ён Сок (유연석).