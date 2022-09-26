Актриса Ким Тхэ Ри примет участие в съёмках сериала «Злой дух»

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Телеканал SBS объявил актёрский состав, который примет участие в съёмках сериала «Злой дух» (악귀). В их числе актриса Ким Тхэ Ри (김태리) и актёр О Чжон Сэ (오정세). В ближайшее время начнутся съёмки сериала, его премьера запланирована на 2023 год. В работе над сериалом принимала участие сценарист Ким Ын Хи (김은희), автор сценария таких известных работ как «Сигнал» (시그널) и «Королевство» (킹덤). Сюжет повествует о девушке Ку Сан Ён, в которую вселяется злой дух из потустороннего мира, и парне Ём Хэ Сане, способном видеть демонов внутри человека. Вместе они пытаются раскрыть тайну вокруг серии загадочных смертей, связанных с пятью священными предметами. Данный сериал станет первым для актрисы Ким Тхэ Ри на эфирных телеканалах в РК.