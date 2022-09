Певица Ун Сан выпустила десятый студийный альбом

Джаз-дива Ким Ын Ён (김은영), более известная под творческим псевдонимом Ун Сан (웅산), выпустила десятый студийный альбом. В пластинку под названием «Кто украл облака» (Who Stole the Skies) вошли десять песен с двумя заглавными треками «Я - не бабочка» (I'm not a butterfly) и «Сегодня» (오늘). Особое внимание привлекают ряд других композиций, в том числе песни «Клоун» (광대가) и «Это мечта!» (꿈이로다), последняя из которых написана по мотивам одноимённой народной песни. В представленном альбоме певица соединила два музыкальных направления – корейское традиционное народное творчество и джаз. Ун Сан выступает на сцене с 2004 года, по сей день являясь одним из главных представителей джаз-музыки в РК.