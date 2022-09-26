Актёр Со Чжи Соп снимется в первом в карьере триллере

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26 октября состоится премьера кинокартины «Признание» (자백) в главной роли с актёром Со Чжи Сопом (소지섭). Фильм является римейком работы испанского режиссёра Ориола Паоло «Невидимый гость», вышедшей на экраны в 2016 году. По словам режиссёра фильма Юн Чжон Сока (윤종석), сюжетная линия и персонажи остались без изменений, основное внимание было сосредоточено на том, чтобы показать те моменты, которые остались без внимания в оригинальной версии. Главную роль в фильме сыграл актёр Со Чжи Соп, для которого данный фильм стал первым триллером за всю его актёрскую карьеру. Сюжет фильма очень интересен, особенно если во время просмотра задумываешься о том, как бы я поступил на месте главного героя, оказавшись на его месте, рассказывает Со Чжи Соп. Фильм признание повествует об истории южнокорейского бизнесмена Ю Мин Хо, обвиняемого в убийстве своей любовницы Ким Сэ Хи. На помощь ему приходит один из лучших в стране адвокатов Ян Син Э, роль которой сыграла актриса Ким Юн Чжин (김윤진).