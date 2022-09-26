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Дата рождения: 5 июля 1987 г.

Рост: 178 см

Вес: 65 кг

Дебют: Фильм «Спящая красавица» (슬리핑 뷰티), 2008 г.





Актёр Чи Чхан Ук дебютировал в 2008 году, снявшись в фильме «Спящая красавица». В том же годы на экраны телевизоров вышел первый сериал с его участием «Я влюбилась в тебя» (난 네게 반했어). Популярность актёру принес сериал «Улыбнись, Тон Хэ» (웃어라 동해야) в 2010 году, за роль в котором он был награждён премией KBS Drama Awards. Через год актёр закрепил успех, снявшись в сериале «Овощная лавка холостяка» (총각네 야채가게). Первую роль отрицательного персонажа Чи Чхан Ук исполнил в сериале «Пять пальцев» (다섯 손가락) в 2012 году. Через два года на экраны вышел сериал «Целитель» (힐러), в котором актёр продемонстрировал хорошее актёрское мастерство. За эту роль он был удостоен двух наград KBS Drama Awards, в частности в номинации «Лучшая пара» (с актрисой Пак Мин Ён (박민영). В 2016 году актёр принял участие в съёмках китайских сериалов. До начала службы в армии в 2017 году он представил несколько работ, в том числе сериалы THE K2, «Подозрительный партнёр» (수상한 파트너). По возвращении из армии в апреле 2019 года Чи Чхан Ук снялся в сериалах «Разморозь меня» (날 녹여주오), «Звуки магии» (안나라수마나라), «Если ты расскажешь о своей мечте» (당신이 소원을 말하면).