Суринам (수리남 (Narco-Saints))





Режиссер: Юн Чжон Бин

В ролях: Ха Чжон У, Хван Чжон Мин

Премьера: 9 сентября 2022 г.





Южнокорейский бизнесмен Кан Ин Гу отправляется на заработки в одну из стран на северо-востоке Южной Америки. Оказавшись на новом месте, он вместе с другом открывает фирму по

экспорту ската в РК. Однако встреча с местным пастором Чон Ё Хваном кардинальным образом меняет его судьбу. Вскоре Кан Ин Гу оказывается за решёткой по ложному обвинению в торговле наркотиками. На помощь ему приходит сотрудник южнокорейских органов разведки, с которым он заключает сделку по поимке Чон Ё Хвана, который в действительности является одним из опасных наркобаронов в стране.