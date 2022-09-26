Суринам (수리남 (Narco-Saints))
2022-09-26
#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-26
Режиссер: Юн Чжон Бин
В ролях: Ха Чжон У, Хван Чжон Мин
Премьера: 9 сентября 2022 г.
Южнокорейский бизнесмен Кан Ин Гу отправляется на заработки в одну из стран на северо-востоке Южной Америки. Оказавшись на новом месте, он вместе с другом открывает фирму по
экспорту ската в РК. Однако встреча с местным пастором Чон Ё Хваном кардинальным образом меняет его судьбу. Вскоре Кан Ин Гу оказывается за решёткой по ложному обвинению в торговле наркотиками. На помощь ему приходит сотрудник южнокорейских органов разведки, с которым он заключает сделку по поимке Чон Ё Хвана, который в действительности является одним из опасных наркобаронов в стране.
2022-09-26
2022-09-27 11:36:42
2022-09-26 14:29:10
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