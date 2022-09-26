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Суринам (수리남 (Narco-Saints))

#Новости шоу-бизнеса l 2022-09-26


Режиссер: Юн Чжон Бин

В ролях: Ха Чжон У, Хван Чжон Мин

Премьера: 9 сентября 2022 г.


Южнокорейский бизнесмен Кан Ин Гу отправляется на заработки в одну из стран на северо-востоке Южной Америки. Оказавшись на новом месте, он вместе с другом открывает фирму по 

экспорту ската в РК. Однако встреча с местным пастором Чон Ё Хваном кардинальным образом меняет его судьбу. Вскоре Кан Ин Гу оказывается за решёткой по ложному обвинению в торговле наркотиками. На помощь ему приходит сотрудник южнокорейских органов разведки, с которым он заключает сделку по поимке Чон Ё Хвана, который в действительности является одним из опасных наркобаронов в стране.

Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
Суринам (수리남 (Narco-Saints))
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