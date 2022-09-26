Последняя миссия ангела: Любовь (3) 꿈에도 몰랐지

Суринам (수리남 (Narco-Saints))
2022-09-26
#Говорим как герои сериалов l 2022-09-26
Диалог недели
영자: 아니 일을 어떻게 했길래 교통사고 난 애가 각막을 받어!
Ён Чжа: Как вы выполняете работу, что жертве аварии теперь делают операцию на роговицу?
기천: 조비서가 미리 지정 신청 받은 줄 꿈에도 몰랐지.
Ки Чхон: Я и представить себе не мог, что секретарь Чо заранее получил указание.
그리고 매번 기증자 나올 때마다 온갖 수를 써서 막은 거
당신도 알잖아...
Вы же знаете, что каждый раз, как появлялся донор, мы пускали в ход все средства, чтобы воспрепятствовать.
영자: 혹 떼려다 혹 붙였어. 어우 정말!
Ён Чжа: Хотела как лучше, а получилось как всегда. Эх!
Фраза недели
꿈에도 몰랐지
[Ку-мэ-до мол-лат-чи]
Я и представить себе не мог
Примеры
☞ 준비를 그렇게 열심히 했는데 실패할 줄은 꿈에도 몰랐다.
«Я так усердно готовился, что и представить себе не мог, что провалюсь.»
Другие выражения
☞ 혹 떼려다 혹 붙였어 / 혹 떼러 갔다가 혹 붙이고 돌아온다.
«Пошел удалять шишку, а вернулся с двумя.»
2022-09-26
2022-09-27 11:36:42
2022-09-26 14:29:10
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