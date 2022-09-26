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Последняя миссия ангела: Любовь (3) 꿈에도 몰랐지

#Говорим как герои сериалов l 2022-09-26

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

영자: 아니 일을 어떻게 했길래 교통사고 난 애가 각막을 받어! 

Ён Чжа: Как вы выполняете работу, что жертве аварии теперь делают операцию на роговицу?

기천: 조비서가 미리 지정 신청 받은 줄 꿈에도 몰랐지. 

Ки Чхон: Я и представить себе не мог, что секретарь Чо заранее получил указание.

그리고 매번 기증자 나올 때마다 온갖 수를 써서 막은 거

당신도 알잖아... 

Вы же знаете, что каждый раз, как появлялся донор, мы пускали в ход все средства, чтобы воспрепятствовать. 

영자: 혹 떼려다 혹 붙였어. 어우 정말! 

Ён Чжа: Хотела как лучше, а получилось как всегда. Эх!


Фраза недели

꿈에도 몰랐지

[Ку-мэ-до мол-лат-чи] 

Я и представить себе не мог


Примеры 

☞ 준비를 그렇게 열심히 했는데 실패할 줄은 꿈에도 몰랐다.

«Я так усердно готовился, что и представить себе не мог, что провалюсь.»


Другие выражения

☞ 혹 떼려다 혹 붙였어 / 혹 떼러 갔다가 혹 붙이고 돌아온다.

«Пошел удалять шишку, а вернулся с двумя.»


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6ku0dp
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