Рассказ «Цветочные туфли» писателя Ким Ён Ика

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Чтобы не натёрло ноги, она носила белые носки, и на узкой дороге, ведущей в школу, я иногда шёл позади неё и смотрел на изогнутую линию между ногой в белом носке и туфелькой в форме лодочки. Эта линия всегда заставляла меня чувствовать себя так, как будто я вижу сладкий дневной сон.

На следующий день после дождя на запруженной водой дороге я нёс её на спине и старался не упасть. Она крепко цеплялась за мою спину, как лягушка, и как же я любил эти туфельки, покачивавшиеся по обе стороны у моего пояса!









Я не мог придумать, что могло бы помешать нашей свадьбе. Наши семьи мирно делили тыкву, что росла между заборами наших домов, а отец, сколько я себя помню, всегда продавал мастеру натуральную кожу. В последнее время тот просил продавать кожу в долг, обещая расплатиться в следующем месяце. Наша семья знала, что расплатиться мастер не сможет, но всё же отдавала ему кожу, которой хватило бы на две пары туфель.

И вот теперь я сделал предложение, а завтра возьму с собой большой кусок кожи и попрошу сделать для его дочери самые красивые цветочные туфли. А в день свадьбы, поскольку мы соседи, вместо паланкина расстелем в нашем доме сотканную вручную белую ткань, на которую и ступят цветочные туфельки.

- Я никогда не отдам свою дочь за сына мясника! Она – дочь самого лучшего в семи деревнях мастера цветочных туфель! Я любезничал с ним в надежде получить немного больше мяса, а этот негодяй возомнил о себе невесть что! Я мастерю цветочные туфли, которые надевают на свадьбу!





나는 내 결혼의 방해가 될 아무것도 생각할 수 없었다.

두 집 담 사이에 자란 표주박은 싸움 없이 나누었고,

아버지는 내가 기억할 수 있는 예부터 신집에 쇠가죽을 팔았다.

요즘에 와선 다음 달에 돈을 갚을 테니 쇠가죽 한 감을 팔라 했다.

우리는 지불할 능력이 없음을 알면서도

두 켤레 신발을 만들 수 있는 쇠가죽을 가져가게 했다.





이제 내가 청혼했으니 내일 큰 쇠가죽을 가지고 가서

그의 딸을 위해 가장 아름다운 꽃신을 만들어 줄 것을 부탁하리라.

혼인날이면 가마 타는 대신 이웃집끼리니

우리 가족은 집에서 싼 하얀 베를 깔아 꽃신이 그 위를 밟게 할 것이다.





“내 딸을 백정네 집 자식에겐 안 줘!

내 딸은 일곱 마을에서 가장 훌륭한 꽃신장이 딸이야.

쇠고기 덤이나 좀 있을까 해서 혀끝으로 좋은 말을 했더니, 이 백정 녀석이 마음을 크게 했나보네. 나는 혼인식 때 신는 꽃신장이야”









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Весь рассказ наполнен ощущением искренней любви главного героя Сан До. Семья Сан До накопила большое состояние во времена модернизации страны и войны. Однако он не стал высокомерным и расчётливым, а напротив, сохранил на долгое время своё чувство к дочери обувного мастера и сожалел об исчезновении целой традиции, которую символизировали туфли. Чувства героя ярче всего видны в последней сцене, когда Сан До покупает туфли и отдаёт их жене мастера. В этом видна его скорбь по необретённой любви и по исчезающей прекрасной традиции. Это красивый и печальный конец.









Цветочные туфли исчезали пара за парой. Я же приходил снова и снова. По мере того, как уменьшалось количество туфель, притуплялись и мои острые чувства к мастеру. Вместо них появлялась грусть. Иногда мне хотелось, чтобы старик узнал меня. Тогда я бы спросил, как поживают его жена и дочь. Но он не узнавал меня.

Я хотел купить у него одну пару до того, как туфли раскупят другие, но боялся купить печаль вместо цветочных туфель. Даже когда оставалось всего три пары, я не мог заставить себя туда подойти. Мне казалось, что носы этих красиво украшенных туфель будут смотреть на меня, а затем резко отвернутся, поэтому больше я к ним не подходил.





꽃신은 한 켤레 두 켤레 없어졌다.

나는 오고 또 오곤 했다.

노인의 물건이 차츰 줄어들자 그에 대한 날카로운 내 감정은 식어 갔다.

그 대신 슬픔이 자리를 차지하였다.





때때로 나는 노인이 나를 알아보기를 바랐다.

그러면 나는 부인과 딸에 관한 말을 물어볼 수 있었을 것이다.

그러나 그는 나를 알아보지 못했다.





나는 꽃신이 다른 사람에게 다 팔려 가기 전 한 켤레 가지고 싶었지만

꽃신 아닌 슬픔을 사지나 않을까 두려웠다.

꽃신이 세 켤레 남았을 때 나는 그것에 차마 가지 못했다.

예쁘게 꾸며진 꽃신의 코가 나를 바라보고 있다가

훌쩍 뒤돌아설 것 같아 더 이상 찾아가지 못했다.









Писатель Ким Ён Ик (15.05.1920-11.04.1995) родился в г. Тхонёне провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировал в 1956 году с рассказом «Цветочные туфли».