Социальная политика в Северной Корее

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На Севере и Юге Корейского полуострова демографическая ситуация складывается схожим образом: рождаемость сокращается, а доля пожилого населения растёт. По данным ООН, в 2033 году численность населения Северной Кореи достигнет пика, после чего начнётся его сокращение. Ожидается, что в 2100 году население Севера составит 20 млн 500 тыс. человек, что почти на пять миллионов меньше, чем сейчас. Доля северокорейцев старше 65-ти лет пока составляет 10 процентов населения. В связи с этим власти принимают необходимые меры. Так, в 2007-м году был принят Закон о поддержке пожилого населения. В соответствии с законодательством, северокорейские мужчины по достижении 60-летнего, а женщины – 55-летнего возраста получают ежемесячные пенсионные выплаты и продовольственные пайки. Но, как рассказывают бывшие жители Севера, данный Закон существует только на бумаге. 55 процентов пожилого населения Северной Кореи получают средства к существованию за счёт своей семьи, а 31 процент зарабатывают деньги рыночной торговлей. Лишь 3 процента пожилых людей живут на пенсию по старости и продовольственные пайки. Сегодня мы предлагаем вам рассмотреть проблему пожилого населения в Северной Корее вместе с госпожой Пак Ён Чжа, научным сотрудником Института проблем национального объединения.