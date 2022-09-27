Молодёжь всегда стоит перед сложными выборами, а в наше непростое время тревог и забот ещё больше. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 29 сентября мы познакомим вас с традиционными песнями о проблемах современной молодёжи в исполнении молодых южнокорейских артистов.





Выпуск 585. Заботы современной молодёжи

* Песня «Кафе Шелковица» – Труппа современного пхансори «Чхом чхом»

* Песня «Тхэпхёнга» – Ку Мин Чжи (речитатив), группа «Санчжару»

* Песня «Whatever» – Группа «Актан кванчхиль»