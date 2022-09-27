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2022-09-27
#Мелодии Кореи l 2022-09-29
Молодёжь всегда стоит перед сложными выборами, а в наше непростое время тревог и забот ещё больше. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 29 сентября мы познакомим вас с традиционными песнями о проблемах современной молодёжи в исполнении молодых южнокорейских артистов.
Выпуск 585. Заботы современной молодёжи
* Песня «Кафе Шелковица» – Труппа современного пхансори «Чхом чхом»
* Песня «Тхэпхёнга» – Ку Мин Чжи (речитатив), группа «Санчжару»
* Песня «Whatever» – Группа «Актан кванчхиль»
2022-09-27
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2022-09-28 14:47:18
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