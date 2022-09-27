Финансовый рынок РК по-прежнему нестабилен

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После поднятия учётной ставки Федеральной резервной системой США курс национальной валюты и стоимость акций продолжают стремительно падать. Так, 26 сентября курс воны превысил 1430 вон за доллар, а основные биржевые индексы KOSPI и KOSDAQ упали на 3% и 5% соответственно. На следующий день показатели валютных и фондовых рынков немного восстановились, но ситуация по-прежнему остаётся нестабильной из-за продолжающегося экономического спада. Подобная волатильность рынков наблюдается не только в РК, но и по всему миру. Это связано с тем, что США три раза подряд значительно повысили учётную ставку, что вызвало чрезмерное укрепление доллара и ослабление остальных мировых валют. Инвестиционные настроения ухудшились также из-за того, что 26 сентября британское правительство представило законопроект о снижении налогов, а в Италии к власти пришло ультраправое правительство. Это привело к падению британского фунта стерлингов и евро, а также к падению акций на бирже Нью-Йорка более чем на 1%.

Как правило, показатели финансового рынка являются предвестниками показателей реальной экономики. Другими словами, РК и страны мира могут столкнуться с масштабным экономическим кризисом. Уже сейчас банки Кореи оценивают возможные риски на случай, если валютный курс превысит 1500 вон за доллар. Повышение цен на импортные товары могут ослабить контроль над снижением конкурентоспособности экспортных товаров и повышением потребительских цен. Кроме того, высокий курс доллара вызывает отток иностранных инвесторов в пользу более безопасных активов. С другой стороны, ещё одно повышение учётной ставки Банком Кореи может вызвать сокращение внутреннего потребления и осложнит финансирование предприятий, что тоже, в свою очередь, приведёт к экономическому спаду.