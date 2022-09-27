Правительство РК закупит 450 тыс. риса для госрезерва

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Правительство РК намерено закупить 450 тыс. тонн риса для государственного резерва в целях сдерживания падения цен на рис. Данное решение было принято 25 сентября в ходе заседания правительства и правящей партии. Закупка риса урожая этого и прошлого годов будет производиться с октября по декабрь, для чего правительство планирует выделить 1 трлн. вон (703 млн. долларов). Это второй случай, когда правительство выкупает не только рис нового урожая, но и прошлогодний, а также самая большая закупка риса начиная с 2005 года, когда была введена система государственных резервных закупок. С учётом нынешних планов правительства к концу года в государственном резерве может находиться 23,3% от ожидаемого объёма урожая этого года или 900 тыс. тонн риса.

Согласно данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, цены на рис начали падать с октября прошлого года. Если год назад цена за 20 кг риса составляла 54 228 вон (37,9 долларов), то в сентябре этого года эта цена опустилась на 24,9% и составила 40 725 вон (28,5 долларов). Начиная с 1977 года, когда начался сбор соответствующих данных, это самое большое падение цен на рис. Подобная ситуация вызвала недовольство фермеров, а некоторые регионы столкнулись даже с преждевременным вспахиванием полей, готовых к сбору урожая. В министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства ожидают, что принятые меры помогут стабилизировать цены на рис. В 2017 году, когда наблюдалась подобная ситуация, цены выросли на 13-18% после проведения государственных закупок.

Вместе с тем, в Национальном собрании РК ведутся дискуссии вокруг внесения поправок в закон о контролировании зерна. Демократическая партия Тобуро предлагает сделать обязательными государственные закупки, если переизбыток зерна превысит 3% или цены на рис упадут более чем на 5% по сравнению с прошлым годом. Тем временем, партия Сила народа считает, что подобные поправки могут вызвать побочный эффект и фактически обязать государство ежегодно закупать рис. Пока точный подход к решению проблемы не выработан. С учётом снижения потребления риса в РК, возможно необходимы меры стимулирования для перехода на выращивание других злаковых культур.