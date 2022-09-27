Премьер-министры РК и Японии встретились в Токио

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28 сентября в Токио состоялась встреча премьер-министров РК и Японии Хан Док Су и Фумио Кисида. В ходе встречи южнокорейский премьер отметил, что РК и Япония «являются близкими соседями и важными партнёрами по сотрудничеству, которые разделяют демократические ценности и принципы рыночной экономики». Он особо подчеркнул, что новая южнокорейская администрация, приступившая к работе в мае этого года, неоднократно высказывалась за улучшение отношений между Сеулом и Токио в интересах обеих стран и их народов. По словам Хан Док Су, премьер-министр Японии говорил о том, что перед РК и Японией стоит много задач, решение которых необходимо не только для Азии, но и для всего мира. Фумио Кисида высказался о важности сотрудничества в стабилизации цепочки поставок, с чем Хан Док Су полностью согласился. Отвечая на вопрос журналистов о прогрессе в переговорах по историческому вопросу принудительной трудовой мобилизации, Хан Док Су сказал, что пока главы обоих государств высказали министрам иностранных дел пожелания о скорейшем разрешении этого вопроса. В целом, по мнению южнокорейского премьера, двусторонние отношения подошли к переломному моменту. Правительство президента Юн Сок Ёля активно ищет способы улучшения отношений между РК и Японией. С момента прихода к власти нового президента состоялось уже четыре встречи глав внешнеполитических ведомств и недавняя встреча глав государств на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Тем не менее, пока подход к решению основной проблемы компенсации жертвам принудительной мобилизации остаётся нерешённым. Детальные переговоры по данному вопросу пока не проводились, возможно стороны намерены подойти к этим обсуждениям через более доступные темы.