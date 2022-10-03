Вышел новый сериал от KBS «Любовь слепа»

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Телеканал KBS1 представил 3 октября новый сериал «Любовь слепа» (내 눈에 콩깍지) в главной роли с актрисой Пэ Ну Ри (배누리) и актёром Пэк Сон Хёном (백성현). В центре сюжета – мать-одиночка Ли Ён И, решающая начать новые романтические отношения. По сюжету девушка в 27 лет потеряла мужа, и сейчас проживает вместе с его родителями, воспитывая трёхлетнюю дочь. Зрителей ждёт история из жизни молодой вдовы, её трудностях на жизненном пути, преодолевая которые она становится более мудрой и взрослой. Что касается нового спутника главной героини Чан Гён Чжуна, то молодой человек родился в богатой семье. В детстве он потерял зрение в результате несчастного случая, которое вернулось к нему лишь спустя долгие годы пребывания в темноте. Ответ на вопрос о том, как в дальнейшем будут развиваться отношения двух героев – в следующих сериях.