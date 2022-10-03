Участник BTS Чи Мин выпускает фотокнигу

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Участник группы BTS (방탄소년단) Чи Мин (지민) завершил фотосессию для его новой фотокниги ID : Chaos, выпуск которой запланирован на 13 октября. Съёмки прошли в рамках проекта продюсерского агентства Big Hit Entertainment, посвящённого группе BTS. Ранее аналогичные работы представили два других певца – Чон Гук (정국) и RM. Фотокнига Чи Мина, по его словам, отражает некое чувство замешательства и незрелости, которое он испытывает на протяжении своего жизненного пути в поисках самого себя. Серия фотографий с его участием выражает харизму и утончённую внешность певца, а также неограниченное рамками чувство свободы. В Big Hit Entertainment сообщили, что певец принял активное участие в работе над фотокнигой, начиная от планирования концепта и заканчивая выбором одежды.