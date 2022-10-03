Netflix снимет сериал с участием Пак Со Чжуна и Хан Со Хи

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Платформа Netflix объявила актёрский состав нового сериала «Творение Кёнсона» (경성크리처). В его съёмках примут участие актёры Пак Со Чжун (박서준), Чо Хан Чхоль (조한철), Ви Ха Чжун (위하준) и актрисы Хан Со Хи (한소희), Су Хён (수현), Ким Хэ Сук (김해숙). Действие сериала развивается в 1945 году в городе Кёнсоне. Актёр Пак Со Чжун сыграет роль Чан Тхэ Сана, одного из самых богатых жителей города. Мужчина отличается алчным характером, для него деньги имеют большее значение, чем вопросы справедливости и морали. Вскоре он встречает девушку Юн Чхэ Ок, роль которой исполнит актриса Хан Со Хи. Чан Тхэ Сан с первого взгляда влюбляется в неё, это, в свою очередь, благоприятно сказывается на его характере. Дата премьеры сериала пока не утверждена. Велика вероятность, что его показ состоится в 2023 году.