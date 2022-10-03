В РК снимут римейк сериала «Неестественная смерть»

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В РК снимут римейк японского сериала «Неестественная смерть» (Unnatural), премьера которого состоялась на японском телеканале TBS в 2018 году. Об этом сообщили в студиях Media & Entertainment и Neostory. Сюжет сериала повествует о патологоанатоме Мисуми Микото, занимающейся выяснением истинных причин смерти погибших. Сериал получил большую популярность среди японских телезрителей, свидетельством которой стала победа в шести номинациях японской премии Television Drama Academy Awards в 2018 году. Пока что актёрский состав, дата выхода сериала и телеканал, на котором состоится премьера южнокорейской версии, не утверждены.