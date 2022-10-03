Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)





Режиссер: Ко Ён Тхак

В ролях: Пэк Сон Хён, Пэ Ну Ри

Премьера: 3 октября 2022 г.





Мать-одиночка Ли Ён И много лет назад потеряла мужа и сейчас воспитывает трёхлетнюю дочь. Вскоре в её жизни появляется мужчина по имени Чан Гён Чжун, с которым она решает начать новые романтические отношения. Смогут ли двое сохранить отношения, несмотря на многие трудности?