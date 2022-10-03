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Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)

2022-10-03


Режиссер: Ко Ён Тхак

В ролях: Пэк Сон Хён, Пэ Ну Ри

Премьера: 3 октября 2022 г.


Мать-одиночка Ли Ён И много лет назад потеряла мужа и сейчас воспитывает трёхлетнюю дочь. Вскоре в её жизни появляется мужчина по имени Чан Гён Чжун, с которым она решает начать новые романтические отношения. Смогут ли двое сохранить отношения, несмотря на многие трудности?

Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)
Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)
Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)
Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)
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