Любовь слепа (내 눈에 콩깍지)

Роль женщин в Северной Корее
2022-10-05
Режиссер: Ко Ён Тхак
В ролях: Пэк Сон Хён, Пэ Ну Ри
Премьера: 3 октября 2022 г.
Мать-одиночка Ли Ён И много лет назад потеряла мужа и сейчас воспитывает трёхлетнюю дочь. Вскоре в её жизни появляется мужчина по имени Чан Гён Чжун, с которым она решает начать новые романтические отношения. Смогут ли двое сохранить отношения, несмотря на многие трудности?
2022-10-05
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2022-10-04
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