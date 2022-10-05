Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Последняя миссия ангела: Любовь (4) 말 다 했어?

#Говорим как герои сериалов l 2022-10-03

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

연서 (Ён Со): 너 지금 나한테 반말했어? 

Ён Со: Ты что, обратился ко мне на ты?

단 (Дан): 너만 하란 법 있어? 

Дан: А что, только тебе такое позволено?

연서 (Ён Со): 야 정신 차려. 너 내 고용인이야! 

Ён Со: Эй! Очнись! Я твой работодатель!

단 (Дан): 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서 

Дан: Да что ты понимаешь! Наём, контракт, босс, подчиненный. Тебя интересуют только такие вещи. 

이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너. 

Ты невежда, которая даже не знает, что такое красота.

연서 (Ён Со): 말 다 했어?

Ён Со: Ты всё сказал?

단 (Дан): 아니 더 할 거야! 

Дан: Нет, не всё!


Фраза недели 

말 다 했어? 

[Маль та хэ-ссо?] 

Ты всё сказал?


Примеры 

☞ - 또 늦는다고? 도대체 몇번째야? 사람 놀리는 것도 아니고.

-    말 다 했어?

«- Ты опять опаздываешь? Ну сколько можно! Ты что, издеваешься?

- Ты всё сказала?»


Другие выражения

☞ 이제 말 다 했어? / 이제 말 다 끝났어?

«Ты всё сказал?»


☞정신 차려

«Приходить в себя / очнуться»


Примеры

☞ 기절하고 정신 차렸다

«Прийти в себя после обморока.»


Комментировать

Отправить
kugh80
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >