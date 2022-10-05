Последняя миссия ангела: Любовь (4) 말 다 했어?

Роль женщин в Северной Корее
2022-10-05
#Говорим как герои сериалов l 2022-10-03
Диалог недели
연서 (Ён Со): 너 지금 나한테 반말했어?
Ён Со: Ты что, обратился ко мне на ты?
단 (Дан): 너만 하란 법 있어?
Дан: А что, только тебе такое позволено?
연서 (Ён Со): 야 정신 차려. 너 내 고용인이야!
Ён Со: Эй! Очнись! Я твой работодатель!
단 (Дан): 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서
Дан: Да что ты понимаешь! Наём, контракт, босс, подчиненный. Тебя интересуют только такие вещи.
이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너.
Ты невежда, которая даже не знает, что такое красота.
연서 (Ён Со): 말 다 했어?
Ён Со: Ты всё сказал?
단 (Дан): 아니 더 할 거야!
Дан: Нет, не всё!
Фраза недели
말 다 했어?
[Маль та хэ-ссо?]
Ты всё сказал?
Примеры
☞ - 또 늦는다고? 도대체 몇번째야? 사람 놀리는 것도 아니고.
- 말 다 했어?
«- Ты опять опаздываешь? Ну сколько можно! Ты что, издеваешься?
- Ты всё сказала?»
Другие выражения
☞ 이제 말 다 했어? / 이제 말 다 끝났어?
«Ты всё сказал?»
☞정신 차려
«Приходить в себя / очнуться»
Примеры
☞ 기절하고 정신 차렸다
«Прийти в себя после обморока.»
2022-10-05
2022-10-04
2022-10-04
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