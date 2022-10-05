Последняя миссия ангела: Любовь (4) 말 다 했어?

Диалог недели

연서 (Ён Со): 너 지금 나한테 반말했어?

Ён Со: Ты что, обратился ко мне на ты?

단 (Дан): 너만 하란 법 있어?

Дан: А что, только тебе такое позволено?

연서 (Ён Со): 야 정신 차려. 너 내 고용인이야!

Ён Со: Эй! Очнись! Я твой работодатель!

단 (Дан): 뭘 알겠어. 고용, 계약, 갑, 을, 이런 것만 따지면서

Дан: Да что ты понимаешь! Наём, контракт, босс, подчиненный. Тебя интересуют только такие вещи.

이쁜 거 이쁜 지도 모르는 까막눈이잖아 너.

Ты невежда, которая даже не знает, что такое красота.

연서 (Ён Со): 말 다 했어?

Ён Со: Ты всё сказал?

단 (Дан): 아니 더 할 거야!

Дан: Нет, не всё!





Фраза недели

말 다 했어?

[Маль та хэ-ссо?]

Ты всё сказал?





Примеры

☞ - 또 늦는다고? 도대체 몇번째야? 사람 놀리는 것도 아니고.

- 말 다 했어?

«- Ты опять опаздываешь? Ну сколько можно! Ты что, издеваешься?

- Ты всё сказала?»





Другие выражения

☞ 이제 말 다 했어? / 이제 말 다 끝났어?

«Ты всё сказал?»





☞정신 차려

«Приходить в себя / очнуться»





Примеры

☞ 기절하고 정신 차렸다

«Прийти в себя после обморока.»



