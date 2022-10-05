«Бодрящий удар в скучный мир!» Гёрлз-группа Rocket Punch и ее творчество

ⓒ woollim entertainment

В первую субботу октября мы с вами познакомились с гёрлз-группой по имени Rocket Punch(로켓펀치). Коллектив дебютировал в 2019 году и в августе текущего года отметил свою третью годовщину. Rocket Punch находятся под эгидой агентства Woolim Entertainment(울림엔터테인먼트) и являются младшими коллегами групп INFINITE(인피니트), Lovelyz(러블리즈) и Golden Child(골든차일드). К огромному сожалению, с распадом Lovelyz Rocket Punch стали единственной гёрлз-группой агентства. Девушки представили свой дебютный альбом [Pink Punch] летом 2019 года и громко заявили о своем появлении на сцене корейской поп-музыки. Из этого альбома на наших волнах прозвучали титульный трек «BIM BAM BUM»(빔밤붐), «Love Is Over» и «Favorite».

Группа состоит из шести участниц – Ён Хи(연희), Су Юн(수윤), Юн Кён(윤경), Со Хи(소희), Да Хён(다현) и Чжюри(쥬리) – самая старшая и единственная участница из Японии. Особенность этого коллектива состоит в том, что у них нет разделения позиций, в виде главного танцора или главного вокалиста. Из второго альбома [Red Punch] мы предложили лиричную и эмоциональную музыкальную композицию «Paper Star» или же «Бумажная звезда»(종이별), из третьего мини-альбома [Blue Punch] – веселый трек «Звездная искорка»(TWINKLE STAR), а из четвертой пластинки [Yellow Punch] – заразительную песню «Красный шар»(덤덤/Red Balloon).

Название группы Rocket Punch означает «бодрящий удар в скучный мир». В начале поклонники негативно отнеслись к такому названию, так как оно звучит некрасиво и по-детски. Но благодаря такому необычному названию, публика легко запоминала группу. По этой причине фанаты со временем перестали выражать недовольство по этому поводу.

29 августа на свет вышел второй сингл-альбом Rocket Punch под названием [FLASH]. Завершив серию альбомов «цветовой коллекции», группа вернулась с более яркими песнями и заявила о своей готовности покорить мир корейской поп-музыки. Из нового альбома прозвучали заводной заглавный трек «FLASH» и песня «Beep Beep».