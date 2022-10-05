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Роль женщин в Северной Корее

#На пути к воссоединению l 2022-10-05

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В последнее время в Северной Корее растёт число разводов, и распад семей становится социальной проблемой. Резкое увеличение случаев расторжения брака связывается со стремлением женщин к изменениям, начало которых берётся на рынке «чанмадан». Постепенно северокореянки завладевают всё большей экономической независимостью. Они начинают зарабатывать средства для семейного бюджета и даже выдавать своим мужьям деньги на карманные расходы. С началом 2000-х годов женщины в северокорейском обществе отказываются смотреть сквозь пальцы на жестокое обращение со стороны супруга, начинают самостоятельно добиваться свободы.

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