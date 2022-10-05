Рассказ «Каменный мост» писателя Ли Тхэ Чжуна

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Когда у отца Чхан Сопа оставались сэкономленные деньги, он выправлял кривые границы участков, выстраивал из собранных на поле камней стены для защиты от ветра, а у ручья – плотины. А после того, как сын стал врачом, он вложил и то, что раньше уходило в качестве платы за учёбу, чтобы выложить дороги в деревне, к посёлку и к остановке. Он считал, что отдать землю чужому – всё равно что выбросить, и не сдавал участки внаём, разве только исключительно прилежным фермерам, запрягал пахать двух быков, брал троих работников и сам держал всё немаленькое хозяйство. Было много критиков, которые смотрели только на выгоду: говорили, мол, весь урожай только на молотьбу и уйдёт, а трое работников своё соберут да сбегут, однако отец Чхан Сопа для своей земли брал в расчёт не только собственную выгоду.









Ни за какие сокровища я не продам эту землю. Я собственными глазами видел, как ещё мой отец возделывал эти поля. Мой дед купил эти земли на деньги, заработанные кровью и потом. Такие поля не купить просто так! Ты думаешь, землю продают и покупают ради мимолётной выгоды? Да не будь у нас земли, мы останемся без дома и родины! Земля – это основа мироздания. А все эти люди с деньгами, которые даже не понимают значимости земли и от жадности лишь забавляются процентами от покупки полей, люди, которые даже не задумываются о связи земли с нашими предками и разменивают её как старую обувь… Все эти люди для меня чудаки.





천금이 쏟아진대두 난 땅은 못 팔겠다.

내 아버지께서 손수 이룩허시는 걸 내 눈으로 본 밭이구,

내 할아버님께서 손수 피땀을 흘려 모신 돈으루 장만허신 논들이야.

돈 있다고 어디 그런 논과 밭을 사?

땅이란 걸 어떻게 일시 이해를 따져 사구 팔구 허느냐?

땅 없어봐라, 집이 어딨으며, 나라가 어딨는 줄 아니?





땅이란 천지만물의 근거야.

돈 있다구 땅이 뭔지두 모르구 욕심만 내서 문서 쪽으로 사 모기만 하는 사람들,

돈놀이처럼 이자만 생각허구 제 조상들과 그 땅과 어떤 인연이란 건 도무지 생각지 않구 헌신짝 버리듯 하는 사람들 다 내 눈엔 괴이한 사람들루밖엔 뵈지 않드라









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В этом произведении описывается столкновение позиций отца и сына, столкновение традиционных и современных ценностей. Сын получил достойное образование и живёт современной жизнью. Несмотря на споры с отцом он не вёл себя эгоистично. Как и предполагает современный уклад жизни, Чхан Соп разумно подумал и просчитал выгоду, которую он сам, его семья или общество могут получить от продажи земель. Чхан Соп уважает волю отца и в то же время понимает, что их миры не могут совпадать. У каждого из героев есть свои ценности, с которыми они идут по жизни, хотя и уважают ценности другого.









Для любого ливня есть свои пределы. Вода сбежала вниз не просто из-за обильного потока, а из-за того, что столкнулась на пути с камнями или потому что сузился проток. А может, какой-то из глубинных камней снесло водой. Если мы прочистим дно и как следует проверим нижние камни, то мост простоит ещё десять тысяч лет. Мы просто должны заботиться о нём. Человек не должен расслабляться даже на день, пока живёт на этой земле.





비가 아무리 쏟아져도 어떤 한정을 넘는 법은 없다.

물이 분수없이 늘어 떠내려갔던 게 아니라

자갈이 밀려 내려와 물구멍이 좁아졌든지,

그렇지 않으면, 어느 받침돌의 밑이 물살에 궁글러 쓰러졌던 그런 까닭일 게다.

미리 바닥을 치고 미리 받침돌만 제대로 보살펴 준다면

만년을 간들 무너질 리 없을 게다.

그저 늘 보살펴야 허는 거다.

사람이란 하눌 밑에 사는 날까진 하루라도 천리에 방심을 해선 안 되는 거다.









Писатель Ли Тхэ Чжун (4.11.1904 - дата смерти неизвестна) родился в уезде Чхольвон провинции Канвондо. Дебютировал в 1925 году с рассказом «О Мон Нё».