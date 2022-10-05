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Дата рождения: 4 декабря 1968 г.

Рост: 175 см

Дебют: Сериал «Три друга» (세 친구), 2001 г.





Актёр Ли Сон Мин с детства мечтал стать актёром. По окончании старшей школы он начал карьеру в небольшой театральной труппе в городе Ёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. Вскоре Ли Сон Мин отправился в город Тэгу по приглашению одного режиссёра-постановщика, где выступал на сцене более десяти лет. В 2001 году актёр был награждён премией за лучшее актёрское мастерство по итогам Всекорейского театрального фестиваля. В начале нулевых Ли Сон Мин начал сниматься в южнокорейских фильмах и сериалах, долгое время играя эпизодичные и второстепенные роли. В этот период актёрской карьеры Ли Сон Мина стоит выделить фильм «Вперёд, семидесятые» (고고70). Актёр привлёк внимание общественности благодаря сериалу «Паста» (파스타), вышедшем на экраны в 2010 году. Далее последовал ряд других работ, в числе которых сериал «Мозг» (브레인), «Моя принцесса» (마이 프린세스), «Королевство двух сердец» (더킹 투하츠), «Золотое время» (골든타임). Одной из самых главных работ в его карьере стал сериал «Мисэн» (미생), за роль в котором он был удостоен премии искусств Пэксан в 2015 году. Среди фильмов с участием Ли Сон Мина стоит упомянуть ряд кинокартин, таких как «Мой маленький герой» (마이 리틀 히어로), «Адвокат» (변호인), «Шпион, ушедший на север» (공작), «Наркобарон» (마약왕), «Начальники Намсана» (남산의 부장들) и многие другие работы. В 2022 запланирован выход нескольких сериалов и фильмов с участием Ли Сон Мина – «Младший сын чэболей» (재벌집 막내아들), «Для служебного пользования» (대외비), «Красивые парни» (핸섬 가이즈) и «Сеульская весна» (서울의 봄).



