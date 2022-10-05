Роль женщин в Северной Корее
2022-10-05
#Мелодии Кореи l 2022-10-06
Традиционные танцы были всегда неотъемлемой частью корейской придворной и народной культуры. До сих пор танцы, сохранившиеся со времён правления королевских династий, можно увидеть во время народных представлений или концертов. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 6 октября вы сможете познакомиться с музыкой известных корейских танцев и узнать об особенностях их исполнения.
Выпуск 586. Музыка традиционных танцев
* Мелодия «Ёнчжикончжи» для танца «Ккоктукакси-чхум» – Группа «Норитхо»
* Мелодия для танца «Чхунэнчжон» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки
* Мелодия для танца «Сынму» – Ли Сэн Ган и ансамбль музыкантов
2022-10-05
2022-10-06
2022-10-06 14:50:34
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