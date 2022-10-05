Традиционные танцы были всегда неотъемлемой частью корейской придворной и народной культуры. До сих пор танцы, сохранившиеся со времён правления королевских династий, можно увидеть во время народных представлений или концертов. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 6 октября вы сможете познакомиться с музыкой известных корейских танцев и узнать об особенностях их исполнения.





Выпуск 586. Музыка традиционных танцев

* Мелодия «Ёнчжикончжи» для танца «Ккоктукакси-чхум» – Группа «Норитхо»

* Мелодия для танца «Чхунэнчжон» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Мелодия для танца «Сынму» – Ли Сэн Ган и ансамбль музыкантов