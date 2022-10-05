СК продолжает осуществлять ракетные запуски

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Северная Корея продолжает запускать баллистические ракеты и проводить военные учения, повышая напряжение на Корейском полуострове. 6 октября Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Около 14:00 того же дня 8 северокорейских истребителей и 4 бомбардировщика пролетели в районе линии особого внимания на межкорейской границе. В ответ на данные действия РК подняла в воздух около 30 истребителей, продемонстрировав подавляющую военную мощь. Двумя днями ранее, 4 октября, СК запустила баллистическую ракету средней дальности, предположительно Хвасон-12. Ракета пролетела сквозь воздушное пространство Японии и упала в Тихом океане. Эксперты полагают, что данным запуском Пхеньян хотел продемонстрировать уязвимость военной базы США на острове Гуам. В случае опасности военные с этой базы могут передислоцироваться на Корейский полуостров. В ответ на это военные РК и США подняли в воздух истребители F-15K и F-16 и провели совместные учения по точечному запуску бомб типа JDAM класса «воздух-земля».

В общей сложности с начала года СК провела 22 запуска баллистических ракет и 2 запуска крылатых ракет. В частности, только за последние 12 дней было осуществлено сразу 6 запусков. Эксперты полагают, что данные действия являются ответом и протестом на учения РК, США и Японии, а также демонстрацией военной мощи и внутреннего единства. Некоторые эксперты также считают, что это предварительные шаги перед запуском межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. В связи с этим южнокорейские военные находятся в состоянии повышенной готовности, а военные США усилии наблюдение за СК. Вероятно, противостояние сильных военных держав приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости на Корейском полуострове.