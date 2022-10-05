Новые рекорды в экспорте оборонной продукции РК

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По итогам текущего года объём южнокорейского экспорта в сфере оборонной промышленности может достичь отметки в 20 млрд долларов. Об этом говорится докладе Корейского института индустриальной экономики и торговли, опубликованном 3 октября. В нём отмечается, что этот показатель удастся достичь, если до конца года РК подпишет продвигаемые экспортные контракты с Австралией, Малайзией и Норвегией. С начала года отметка уже превысила 10 млрд долларов, что выше предыдущего годового рекорда, составлявшего 7,2 млрд долларов. Предыдущие десять лет объёмы экспорта оборонной промышленности составляли 2-3 млрд долларов в год, однако нынешнее повышение экспорта вооружений вызвано резким изменением ситуации с безопасностью в мире. Улучшение показателей также связано с расширением географии и продукции экспорта. Если раньше РК осуществляла поставки в основном в страны Азии и Северной Америки, то теперь всё чаще экспортирует в страны Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Океании и Африки. Номенклатура вооружения теперь не ограничивается военными кораблями, а расширена до управляемого оружия, авиационной техники, средств усиления огневой мощи и маневрирования. При этом наибольшая доля экспорта пришлась в этом году на Польшу, общая сумма экспорта в эту страну составила 14,8 млрд долларов. Наибольший спрос среди всех стран пришёлся на боевые танки К-2, артиллерийские установки К-9 и истребители FA-50. По сравнению с техникой развитых стран эти боевые средства отличаются более высокими характеристиками и низкой ценой.

Вместе с тем, представители южнокорейской оборонной промышленности призывают государство к созданию мер по поддержке экспорта оборонной продукции. Результаты соответствующих исследований показали, что РК отстаёт от развитых стран по некоторым параметрам государственной поддержки.