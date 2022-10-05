Правительство РК решает проблему с нехваткой такси в ночное время

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4 октября правительство РК представило ряд мер, направленных на борьбу с острой нехваткой такси в ночное время суток. Основные шаги направлены на стимулирование водителей такси работать в ночное время и увеличение работников в целом, так как их количество значительно снизилось за время пандемии COVID-19. Во-первых, решено повысить надбавку за проезд на такси в ночное время с 3 тыс. до 5 тыс. вон (с 2,09 доллара до 3,49 доллара). Кроме того, плата за вызов такси будет устанавливаться в гибком формате в зависимости от спроса в конкретный промежуток времени или в конкретном районе, при этом возможность вызвать такси бесплатно также будет сохранена. Теперь при платном вызове частные такси не смогут видеть пункт прибытия, что позволит предотвратить отказы от вызовов, а компании по вызову такси должны будут подавать машину независимо от конечного пункта. Штат водителей планируется расширить за счёт привлечения временных работников. Помимо этого, правительство намерено улучшать систему работы такси и развивать модели таких компаний, как Tada и Uber. По расчётам правительства, благодаря этим мерам уже к концу этого года в Сеуле к ночной работе в такси могут вернуться около 3 тыс. из 5 тыс. ушедших из отрасли человек.

Основная проблема нехватки такси в ночное время связана с нехваткой водителей. Из-за низкого заработка многие уходят работать в сферу доставки, для которой характерны более высокие доходы. Так, в период эпидемии коронавируса количество водителей такси, принадлежащих компаниям, сократилось во всей стране со 102 тыс. до 74 тыс. человек. По причине низкого дохода водители также часто выбирают пассажиров с более далёким пунктом назначения, поскольку такие поездки приносят больше прибыли.