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Дата рождения: 9 октября 1993 г.

Рост: 166 см

Дебют: Рекламный ролик Maxim Mocha Gold, 2016 г.





Актриса Ким Чжи Ын дебютировала в 2016 году, снявшись в рекламном видеоролике кофейного напитка Maxim Mocha Gold. Уже на следующий год вышел первый веб-сериал с её участием «Лучший момент для увольнения» (회사를 관두는 최고의 순간). Долгое время актриса играла эпизодичные роли, после чего снялась в сериале «Незнакомцы из ада» (타인은 지옥이다). Наибольшую популярность ей принесли съёмки в сериале «Чёрное солнце» (검은 태양). В 2022 году актриса приняла участие в съёмках двух сериалов «Жизнь по новой» (어게인 마이 라이프) и «Адвокат за тысячу вон» (천원짜리 변호사). В качестве партнёров по съёмочной площадке выступили актёры Ли Чжун Ги (이준기) и Нам Гун Мин (남궁민).



