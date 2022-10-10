Выходит фильм о первом южнокорейском священнике





Премьера фильма «Рождение» (탄생) о первом южнокорейском священнике Ким Дэ Гоне (김대건) состоится в 30 ноября. В основе сюжета лежит его жизненная история – учёба в Макао, возвращение на родину и арест, завершившийся казнью мужчины. Роль Ким Дэ Гона исполнил популярный в стране актёр Юн Си Юн (윤시윤). Кроме него, в съёмках фильма приняли участие ряд других известных артистов, в числе которых актёры Ан Сон Ги (안성기), Ким Ган У (김강우), Юн Гён Хо (윤경호), Ли Мун Сик (이문식) и Ли Гён Ён (이경영). Съёмки фильма начались в 2021 году, в честь двухсотлетия со дня рождения Ким Дэ Гона. Предстоящий выход кинокартины вызвал большой интерес как внутри РК, так и за её пределами.