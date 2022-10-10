Не пропустите первый виртуальный конкурс K-POP исполнительниц

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Южнокорейская компания Kakao Entertainment анонсировала выход виртуального музыкального шоу Girls Reverse (소녀 리버스), показ которого запланирован на 28 ноября. В нём примут участие 30 исполнительниц песен в жанре K-POP, имена которых остаются в секрете. Они будут названы лишь в случае выбывания участниц из проекта. Победительницы получат шанс дебютировать в составе айдол-группы в виртуальном пространстве W. Зрителей ждёт увлекательный контент, который будет опубликован на сайтах Kakao Page, Kakao TV и YouTube. Все желающие смогут принять активное участие в передаче путём голосования. На сегодняшний день Girls Reverse является первым в РК виртуальным шоу среди женских коллективов в музыкальном жанре K-POP.