Певица Сыль Ги из Red Velvet представила первый сольник

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Участница группы Red Velvet (레드벨벳) Сыль Ги (슬기) выпустила первый музыкальный сольник «28 причин» (28 Reasons). В альбом вошли шесть песен с одноимённым заглавным треком. Особое внимание заслуживает музыкальный трек «Бегущий мертвец» (Dead Man Runnin'), первая песня собственного сочинения в репертуаре Сыль Ги. В создании альбома принял участие популярный репер BE'O, вместе с ним была записана песня «Плохой парень, грустная девушка» (Bad Boy, Sad Girl). Представленный альбом стал первой сольной работой певицы за последние восемь лет, с дебюта в составе группы. Ранее певица представила несколько работ в рамках юнитов GOT the beat (갓 더 비트), «Айрин и Сыль Ги» (아이린&슬기).