Су Чжи возвращается с новым альбомом





Певица и актриса Су Чжи (수지) выпустила очередной сольный трек Cape (케이프). Песня вышла спустя семь месяцев, после того как певица представила свою последнюю работу Satellite (새틀라이트). Как отметили в продюсерском агентстве певицы, Су Чжи приняла участие в сочинении слов и музыки к песне. Новый трек отличается лирической мелодией. Особое очарование ему придаёт аранжировка, подчёркивающая его акустическую составляющую. Су Чжи дебютировала в июле 2010 года в составе группы miss A (미쓰에이). С 2011 года певица активно снимается в южнокорейских сериалах и кино.